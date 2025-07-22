На территории Татарстана и в Казани 23 июля ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра 15–20 м/с, туман. Местами прогнозируют град, сильный дождь. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 23 июля в Татарстане прогнозируют грозы, туман и сильный дождь

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ 23 июля в Татарстане прогнозируют грозы, туман и сильный дождь

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Министерство рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

По данным Гидрометцентра Татарстана, температура ночью составит +14...+20°, а днем 23–24 июля +23...+28°.

Диана Соловьёва