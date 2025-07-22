У магнитогорца конфисковали самокат за пьяную езду

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным 54-летнего местного жителя в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию). За езду в состоянии алкогольного опьянения на электросамокате Kugoo Kirin M4 его приговорили к 250 часам обязательных работ и лишили прав управления транспортом на два года, а само средство передвижения конфисковали в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в феврале прошлого года магнитогорца подвергли административному наказанию за управление самокатом в состоянии опьянения. Вечером 4 марта 2025-го у дома №5 по улице Бехтерева его вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции. Освидетельствование показало, что у горожанина в семь раз превышена норма концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует тяжелой степени опьянения.

Виталина Ярховска