МИД Польши призвал граждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны покинуть Россию и воздержаться от поездок в РФ. Ведомство отметило, что возможности для оказания консульской помощи ограничены из-за сокращения численности польских дипломатов в России.

«Граждане Польши, имеющие также российское гражданство, рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане Российской Федерации. Объявление российскими властями военной мобилизации может также распространяться на лиц с двойным гражданством»,— говорится в сообщении польского МИДа.

Ведомство также предупредило, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью и «непредвиденных обстоятельств» эвакуация может оказаться «сложной или даже невозможной», поскольку поездки в Россию не фиксируются в польском сервисе Odyseusz (в этой системе можно зарегистрироваться перед поездкой за границу из соображений безопасности). 18 июля МИД Польши уже призывал польских граждан не ездить в Россию из-за российско-украинского конфликта.

Лусине Баласян