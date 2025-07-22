Глава Ульяновского района покидает пост из-за незаконной премии

Глава Ульяновского района Ульяновской области Владимир Кузин покидает свой пост, написав заявление по собственному желанию, которое завтра рассмотрят районные депутаты. Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Сергей Кокарев.

Чиновник обвинялся в присвоении и растрате вверенных ему средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в июле-августе 2023 года обвиняемый использовал должностное положение и выплатил денежное поощрение из муниципального бюджета себе и подчиненным. В общей сложности таким способом было потрачено свыше 390 тыс. руб. Преступление раскрыли сотрудники региональных УФСБ и СУ СК РФ.

Суд признал Владимира Кузина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб., который был выплачен в полном объеме.

Андрей Сазонов