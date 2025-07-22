По итогам первого полугодия в Чувашии ввели в эксплуатацию 454 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии ввели в эксплуатацию 454 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии ввели в эксплуатацию 454 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

274,6 тыс. кв. м жилья приходятся на индивидуальные жилые дома, еще 179,7 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Годовой план выполнен на 55,6%.

В рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируют ввести 818 тыс. кв. м жилья. Таким образом, годовой план выполнен на 55,6%.

Лидерами по темпам строительства стали Чебоксары (181 тыс. кв. м жилья), Чебоксарский округ (111,5 тыс. кв. м), Новочебоксарск (34,8 тыс. кв. м).

К 2030 году ежегодный ввод жилья планируют повысить до 1,2 млн кв. м.

Диана Соловьёва