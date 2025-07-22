Москалькова заявила о росте числа обращений на тему СВО почти на 80%

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за первую половину года получила почти 40 тыс. обращений по теме СВО. Это на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Эта тема очень важная — в своей деятельности мы уделяем ей приоритетное внимание»,— написала она в Telegram-канале.

Госпожа Москалькова уточнила, что с 1 января по 30 июня в ее аппарат поступило 39,9 тыс. обращений. За весь 2024 год аппарат получил около 65 тыс. обращений от участников СВО и членов их семей.

Полина Мотызлевская