В 2026 году начнутся работы по строительству аквапарка на Ижевском пляже

В 2026 году начнется строительство аквапарка на набережной Ижевского пруда, заявил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на брифинге 22 июля, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Акватермальный комплекс будет размещен на городском пляже. На территории также появятся гостиничный комплекс, апартаменты и офисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Соответствующее соглашение с застройщиком «Железно» о развитии набережной было подписано на последнем ПМЭФ. Общий объем инвестиций превышает 10 млрд руб. По предварительным данным, инвестор приступит к работам в 2026 году.

«Объект не простой. Есть вопросы, связанные с градостроительным нормами. Необходимо выполнить работы по мастер-плану и подобрать те архитектурные решения, которые устроят местных архитекторов и сообщества»,— добавил господин Ефимов.

Сейчас выполняется ремонт набережной на участке от монумента Дружбы народов до речки Подборенки. Он будет завершен к осени 2026 года. В 2025 году проводятся работы по стабилизации грунта для нивелирования рисков его колебаний при отрицательных температурах.