Роман Ефимов: в Ижевске не будут запрещать прокат электросамокатов

Ижевск пойдет по пути разработки конкретных правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на брифинге 22 июля. Так он ответил на вопрос о возможном запрете проката электросамокатов по примеру других городов, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Господин Ефимов напомнил, что в Ижевске была нанесена разметка на 100 парковочных мест, где можно оставить прокатный электросамокат. Каждый муниципалитет, добавил премьер, отрабатывает историю с электросамокатами на своем уровне. Сейчас в Воткинске прокат составляет около 250 штук. «Городская инфраструктура не адаптирована к их использованию, а водители не соблюдают ПДД»,—сказал господин Ефимов. Тогда администрация приняла решение выходить в рейды вместе с дорожной автоинспекцией. Сейчас кикшеринг электросамокатов в городе временно ограничен.

В качестве примера ограничений Роман Ефимов привел запрет на превышение скорости на СИМ более 15 км в час в Сарапуле. В городе запрещено использование электросамокатов в определенных зонах. На данный момент в Сарапуле сдается 270 кикшеринговых электросамокатов. В город планирует войти еще одна компания. Господин Ефимов не озвучил ее название. Для передвижения СИМ также будет оборудована дорожка на набережной.

По данным премьера, за первое полугодие в Удмуртии было зарегистрировано 45 ДТП (+66,7% год к году) с самокатами: один человек погиб, 44 получили травмы.