Море как предчувствие
Что такое пляжная парфюмерия
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об ароматах с самыми воодушевляющими летними нотами — солнца, песка и моря.
Фото: @claudiaschiffer
Категория так называемых пляжных духов — собирательная и прежде всего передает впечатления: запах солнцезащитного крема, детские воспоминания о беззаботных солнечных днях, горячем песке и морском бризе. Однако не все так эфемерно — эти тонкие моменты воплощаются через вполне реальные ноты: кокоса, соли, ванили, иланг-иланга, франжипани, жасмина и мускуса. Даже если ваши ближайшие планы не предполагают отпуск в тропических странах, эти духи вполне способны создать пляжное настроение и вызвать вдохновляющее ощущение разогретой солнцем кожи, вкус коктейля «Пина Колада», украшенного крошечным зонтиком, шум прибоя — чистую алхимию беспечного и яркого лета.