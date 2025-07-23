Море как предчувствие

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об ароматах с самыми воодушевляющими летними нотами — солнца, песка и моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @claudiaschiffer Фото: @claudiaschiffer

Категория так называемых пляжных духов — собирательная и прежде всего передает впечатления: запах солнцезащитного крема, детские воспоминания о беззаботных солнечных днях, горячем песке и морском бризе. Однако не все так эфемерно — эти тонкие моменты воплощаются через вполне реальные ноты: кокоса, соли, ванили, иланг-иланга, франжипани, жасмина и мускуса. Даже если ваши ближайшие планы не предполагают отпуск в тропических странах, эти духи вполне способны создать пляжное настроение и вызвать вдохновляющее ощущение разогретой солнцем кожи, вкус коктейля «Пина Колада», украшенного крошечным зонтиком, шум прибоя — чистую алхимию беспечного и яркого лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Fugazzi, Vanilla Haze. Ноты: миндаль, лесной орех, кокосовое молоко, мандарин, ваниль, бобы тонка, жасмин, карамель, кашемировое дерево, амбра, мускус. Фото: Fugazzi Akro, парфюмерная вода Rise. Ноты: пина колада, кокосовое молочко, ананас, тиаре, франжипани, сандал, амброксан. Фото: Akro New Notes, Bonbons a la violette. Ноты: апельсин, бергамот, фиалка, сахар, жасмин, мох, кедр, амбра, ваниль. Фото: New Notes Jacques Zolty, парфюмерная вода Été du Cocotier. Ноты: кокос, бергамот, морская вода, иланг-иланг, жасмин, ваниль, взбитые сливки, нагармота, серая амбра, бобы тонка. Фото: Jacques Zolty Etro, парфюмерная вода Paisley. Ноты: кардамон, лист черной смородины, бергамот, иланг-иланг, розовый перец, жасмин самбак, пачули, ваниль, серая амбра. Фото: Etro V Canto, парфюмерная вода Arkano Delle Stelle. Ноты: лимон, болгарская роза, бергамот, белая акация, жасмин, магнолия, серая амбра, ландыш, ваниль, тиковое дерево, эбеновое дерево, мускус, пачули. Фото: Canto Mihan Aromatics, духи Sienna Brume. Ноты: огурец, плоды можжевельника, белый перец, кокос, пальма, древесные смолы, кедр, древесные ноты, амбра. Фото: Mihan Aromatics Goldfield & Banks, парфюмерная вода Southern Bloom. Ноты: лист черной смородины, мандарин, борония, кокос, итальянский ирис, иланг-иланг, жасмин самбак, австралийский сандал, мускус, амбра, ветивер. Фото: Goldfield & Banks Juliette has a Gun, парфюмерная вода Lust For Sun. Ноты: иланг-иланг, масло монои, кокос. Фото: Juliette has a Gun You, парфюмерная вода Pop Corn. Ноты: белые цветы, персик, кокос, ваниль, масло. Фото: You Следующая фотография 1 / 10 Fugazzi, Vanilla Haze. Ноты: миндаль, лесной орех, кокосовое молоко, мандарин, ваниль, бобы тонка, жасмин, карамель, кашемировое дерево, амбра, мускус. Фото: Fugazzi Akro, парфюмерная вода Rise. Ноты: пина колада, кокосовое молочко, ананас, тиаре, франжипани, сандал, амброксан. Фото: Akro New Notes, Bonbons a la violette. Ноты: апельсин, бергамот, фиалка, сахар, жасмин, мох, кедр, амбра, ваниль. Фото: New Notes Jacques Zolty, парфюмерная вода Été du Cocotier. Ноты: кокос, бергамот, морская вода, иланг-иланг, жасмин, ваниль, взбитые сливки, нагармота, серая амбра, бобы тонка. Фото: Jacques Zolty Etro, парфюмерная вода Paisley. Ноты: кардамон, лист черной смородины, бергамот, иланг-иланг, розовый перец, жасмин самбак, пачули, ваниль, серая амбра. Фото: Etro V Canto, парфюмерная вода Arkano Delle Stelle. Ноты: лимон, болгарская роза, бергамот, белая акация, жасмин, магнолия, серая амбра, ландыш, ваниль, тиковое дерево, эбеновое дерево, мускус, пачули. Фото: Canto Mihan Aromatics, духи Sienna Brume. Ноты: огурец, плоды можжевельника, белый перец, кокос, пальма, древесные смолы, кедр, древесные ноты, амбра. Фото: Mihan Aromatics Goldfield & Banks, парфюмерная вода Southern Bloom. Ноты: лист черной смородины, мандарин, борония, кокос, итальянский ирис, иланг-иланг, жасмин самбак, австралийский сандал, мускус, амбра, ветивер. Фото: Goldfield & Banks Juliette has a Gun, парфюмерная вода Lust For Sun. Ноты: иланг-иланг, масло монои, кокос. Фото: Juliette has a Gun You, парфюмерная вода Pop Corn. Ноты: белые цветы, персик, кокос, ваниль, масло. Фото: You

Ирина Кириенко