Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее»,— сказал он на заседании (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»).

Господин Тарасенко родился в 1947 году в Таганроге. Окончил Всероссийский заочный политехнический институт по специальности инженера-металлурга, а также Академию общественных наук при ЦК КПСС. Имел степень кандидата экономических наук.

Михаил Тарасенко был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов. В сентябре 2021 года был избран депутатом от Липецкой области. Господин Тарасенко занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.