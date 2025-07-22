«Ростех» опроверг приостановку проекта по выпуску систем для МС-21, SJ, Ту-214

«Ростех» не замораживал проект по созданию цеха в Свердловской области для производства блоков и модулей самолетов МС-21, SJ и Ту-214. До этого Telegram-каналы сообщали, что проект завода корпорации по производству авиаэлектронники не прошел госэкспертизу.

«ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы" выдало положительное заключение на проект строительства сборочного цеха на площадке предприятия КРЭТ в Сысертском районе»,— сказали ТАСС в пресс-службе корпорации.

В «Ростехе» сообщили, что работы ведутся по графику. Проект предусматривает техническое перевооружение и модернизацию цеха под Екатеринбургом и «реализуется в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки».