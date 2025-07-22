Авиабилеты увяжут с привычками

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как искусственный интеллект влияет на ценообразование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Крупнейшие мировые перевозчики тестируют различные способы применения искусственного интеллекта. В частности, руководство компании Delta Air Lines рассказало, что уже сейчас около 3% цен на авиабилеты компания определяется ИИ — это втрое больше, чем девять месяцев назад. А к концу года планируется достичь доли в 20%, сказал инвесторам президент компании Глен Хауэнштейн. Даже тестовый режим позволил выявить весьма благоприятные для бизнеса результаты, добавляют американские СМИ.

Сама по себе динамическая модель ценообразования значит, что два человека, ищущие один и тот же рейс, могут увидеть кардинально разные тарифы. Алгоритм анализирует не только браузер, модель устройства, с которого пользователь вводит запрос, или геолокацию — такое было и раньше, но и историю предыдущих поисков, частоту и в целом поведение клиента онлайн. Справедливые цены закончились, констатируют эксперты. Все чаще критики опасаются замаскированного повышения стоимости и цифровой дискриминации.

Для бизнеса же это скорее серая зона. Законы запрещают предлагать разные цены в зависимости от этнической принадлежности, возраста и других характеристик. Применение искусственного интеллекта здесь напрямую как бы не нарушает правила, не выделяя какие-то группы населения. Однако фактически совпадающие пользовательские привычки могут негативно отразиться на целых категориях населения. Есть и позитивные прогнозы для клиентов: в краткосрочной перспективе из-за применения авиакомпаниями ИИ возможно появление очень существенных скидок, когда перевозчику нужно заполнить борт. Кроме того, и пассажиры научатся адаптироваться. Ждем в интернете новых инструкций, как очищать cookies перед поиском авиабилетов и включать разного рода другие сервисы, запутывающие цифровые следы.

Кстати, Delta в части интеграции нейросетей в свои системы сотрудничает с израильской компанией Fetcher, а среди ее клиентов также Azul, WestJet, Virgin Atlantic и VivaAerobus. Планы амбициозные — зарекомендовать себя в сфере авиаперевозок, а потом перейти к сферам гостеприимства, аренды автомобилей, круизов и чего угодно.

Яна Лубнина