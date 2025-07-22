Уфимку обвиняют в незаконном экспорте химреактивов и лабораторной посуды

Перед судом предстанет 60-летняя предпринимательница из Уфы по обвинению в шести эпизодах незаконного экспорта товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ст. 189 УК РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

По данным УФСБ и Башкортостанской таможни, с 2022 по 2023 годы компания обвиняемой, не имея лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю, поставляла иностранному юрлицу химические реактивы и лабораторную посуду. Для сокрытия поставок обвиняемая указывала в таможенных, транспортных и коммерческих документах иную продукцию, на которую контроль не распространяется.

Предпринимательница признала вину и раскаялась. Компания ликвидирована.

Венера Хисамова