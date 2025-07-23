Роботы в металле

В современной металлургии роботизация и цифровизация производства становится одной из главных задач. До 2030 года Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации — такую задачу поставил президент Владимир Путин. Для этого необходимо внедрить в технологические процессы около 100 тыс. манипуляторов. Свою роль играет также необходимость автоматизировать производство, чтобы сокращать затраты на трудовые ресурсы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Челябинская область благодаря развитию различных компетенций является лидером в модернизации предприятий с помощью автоматизированного оборудования, отмечают в региональном правительстве. На Южном Урале открыли первый в стране «Завод роботов», который специализируется на контрактном серийном производстве и сборке промышленных манипуляторов. Появилась и автономная некоммерческая организация «Центр промышленной роботизации». Она помогает предприятиям определиться, какие процессы лучше модернизировать и где покупать оборудование. Внедрением манипуляторов занимаются компании-интеграторы. Сейчас их в Челябинской области восемь.

Кроме того, важной мерой поддержки для заводов является региональная программа «Роботизация и цифровизация производства» от областного Фонда развития промышленности. Предприятия вправе получить льготный заем от 5 млн руб. до 100 млн руб. на срок не более пяти лет под 2-3%. Потратить средства можно на приобретение систем управления станками, мониторинга оборудования и планирования процессов, сами манипуляторы в виде промышленных комплексов, а также 3D-принтеры и технологии виртуальной и дополненной реальности. При этом общий бюджет проекта должен превышать 6,2 млн руб., где 80% — деньги фонда.

С помощью господдержки в регионе появился и сам «Завод роботов». Для создания предприятия учредители получили льготный кредит на 2 млрд руб. в рамках проекта «Кластерная инвестиционная платформа».

Целью была организация серийного выпуска российский многоосевых промышленных манипуляторов с высокой степенью локализации. Сейчас завод производит промышленных роботов с грузоподъемностью 60 кг и 120 кг, а также консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг. Эти модели уже активно внедряются и используются на российских предприятиях. В основном завод создает оборудование для машиностроителей, но манипуляторы адаптировали и для металлургических производств. Так, роботы могут работать с заготовками, нагретыми до 1,3 тыс. градусов Цельсия. Сейчас в разработке у инженеров находится оборудование для автомобилестроения и сварочного производства.

Среди металлургических предприятий Южного Урала по внедрению роботов в производство выделяется Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»).

Цифровизацию компания начала около 15 лет назад. И только за последние четыре года инвестировала около 4 млрд руб. в различные цифровые решения и сервисы, получив экономический эффект в 4,7 млрд руб. По итогам 2025 года от роботизированной автоматизации процессов ММК ожидает кумулятивный экономический эффект на уровне 2 млрд руб. Подобные результаты, отмечает пресс-служба комбината, стали возможны благодаря стратегическому внедрению систем и манипуляторов в производство.

Одним из последних проектов компании стала разработка системы «умного» подсчета выпускаемых предприятием оцинкованных труб. В основе цифрового решения для листопрокатного цеха №8 лежит компьютерное зрение, интегрированное в специально разработанное веб-приложение. Работники фотографируют на промышленные планшеты готовую продукцию, и механизм с точностью до 99,6% считает ее, после чего передает информацию в базы данных предприятия для формирования отгрузочных документов.

Цифровизация касается и перехода на отечественное программное обеспечение.

Недавно ММК заменил зарубежное ПО российской корпоративной сервисной шиной с круглосуточным режимом работы InpolusESB.

Функционал продукта гарантирует контроль целостности передаваемых данных и их доставки, включая возможность повторной отправки. Переход всех существующих информационных потоков и бизнес-сценариев предприятия стал «бесшовным». До конца 2025 года комбинат также планирует завершить миграцию на отечественную систему Arenadata Catalog, необходимую для управления корпоративными данными.

Основной причиной подобных изменений на южноуральских предприятиях является нехватка кадров и желание уменьшить издержки в условиях жесткой конкуренции на рынке, отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Однако полностью «убрать» людей с производств не получится, поскольку только человек может заниматься сложными заготовками. Кроме того, манипуляторы требуют технического обслуживания.

«Потенциальное соотношение между роботами и людьми на каждом предприятии сугубо индивидуально. Но средней пропорцией я бы назвал одного человека на пять манипуляторов. Необходимо учитывать, что робот — понятие растяжимое. Им может быть и обычная роботизированная рука, и прокатный стан. Стоит также помнить и об обеспечении работой сотрудников, на смену которым приходит автоматизированное оборудование. Нельзя допускать увольнения или уменьшения доходов», — подчеркивает Леонид Хазанов.

Сфера роботизации в регионе, в том числе на металлургических предприятиях, продолжит развиваться. Сейчас в школах области создано 50 инженерных классов, а на следующий учебный год их количество вырастет до 118. Кроме того, на базе Южно-Уральского государственного университета совместно с Челябинским кузнечно-прессовым заводом открыт факультет «Мехатроника и робототехника», где готовят интеграторов и специалистов по производству автоматизированного оборудования.

Виталина Ярховска