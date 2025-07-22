Осужденный замруководителя минтранса Башкирии оставил должность

Осужденный за превышение должностных полномочий заместитель руководителя министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов покинул должность. Информацию об этом «Ъ-Уфа» подтвердили в пресс-службе министерства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлую пятницу, 18 июля, Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Кировского райсуда Уфы, назначившего в феврале Руслану Гарипову наказание в виде двух лет условно. Вместе с ним к трем годам колонии общего режима был приговорен бывший министр транспорта республики Александр Булушев.

Как было установлено в судах, в 2022 году чиновники нарушили закон при организации перелетов правительственной делегации из Уфы в Волгоград (конечный пункт — ДНР) и в Узбекистан. Общую сумму ущерба бюджету республики оценили в 34,5 млн руб.

Осужденные вину не признали.

Венера Хисамова