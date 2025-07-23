Рабочий вопрос

В Челябинской области, как и в целом в стране, в 2025 году было зафиксировано охлаждение рынка труда. В том числе снижение спроса на персонал произошло в металлургической отрасли. Несмотря на это ситуация с кадрами остается напряженной, прежде всего, из-за нехватки квалифицированного персонала. Металлурги Челябинской области решают эту проблему с помощью регулярного повышения зарплат, социальных программ и участия в проекте «Профессионалитет».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За шесть месяцев 2025 года металлургические предприятия Челябинской области открыли 6,8 тыс. вакансий, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данными платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter в Челябинской области. Аналитики отмечают, что аналогичный тренд на сжатие спроса на персонал наблюдается в металлургической отрасли в целом по стране. Так, количество вакансий по итогам полугодия сократилось на 28% год к году.

«Надо учитывать, что охлаждение рынка труда носит глобальный характер, общий объем предложений о работе в этом году сократился на 30% год к году в Челябинской области, и на 19% в целом по стране. На эту динамику влияет, с одной стороны, высокая ставка Центробанка, с другой, растущая активность соискателей, которая позволяет работодателям быстрее закрывать вакансии»,— говорит директор hh.ru «Урал» Оксана Сидлецкая. Общее количество резюме в Челябинской области выросло на 43%, в России — на 32%.

Работодатели из металлургической отрасли чаще всего в этом году искали слесарей (8% от всех открытых ими вакансий), разнорабочих (7%) и машинистов (5%). Среди этих профессий дефицитными в Челябинской области являются слесари (почти два резюме на вакансию) и машинисты (почти три резюме на вакансию). Разнорабочие больше не в дефиците: сейчас на одну вакансию приходится 4-5 резюме потенциальных кандидатов, что соответствует здоровому балансу спроса и предложения на рынке труда. В целом по итогам первого полугодия в сфере рабочего персонала объем резюме в Челябинской области вырос на 60% год к году. При этом активность квалифицированного персонала выросла всего на 19%.

Средние зарплатные предложения в вакансиях металлургических предприятий Челябинской области в этом году выросли на 13%, или 11 тыс. руб., и составили 90,9 тыс. При этом текущая медиана предлагаемой зарплаты в целом по региону по итогам июня составляла 63,3 тыс. руб.

Несмотря на признаки охлаждения рынка труда, в майском докладе Банка России «Региональная экономика» отмечается, что на Урале напряженность на рынке труда сохраняется из-за нехватки квалифицированного персонала. Такая ситуация остается одним из ключевых факторов роста издержек промышленных предприятий. В докладе отмечается, что после некоторой паузы на рынке труда уральских регионов возобновился рост ожидаемых и предлагаемых зарплат.

На этом фоне некоторые металлургические предприятия Челябинской области сообщают, что решили проблему дефицита рабочих кадров.

«На заводе “ОМК Трубодеталь” сейчас нет дефицита рабочих кадров, во многом благодаря достойной зарплате, хорошему социальному пакету и программе универсализации. Ее суть в том, что даем сотрудникам возможность бесплатно осваивать новые профессии, чтобы расти в доходах, карьере и расширять свои компетенции. Мы же как работодатель получаем универсальных рабочих, которые могут работать на разных участках. Особенно это актуально в периоды нестабильной загрузки. Сейчас свыше 80% наших рабочих имеют две и более профессий»,— говорит директор по персоналу завода «ОМК Трубодеталь» Людмила Сопельцева. Дефицит инженеров, в том числе конструкторов и технологов, по ее словам, сохраняется.

По-прежнему одним из главных способов решения проблемы дефицита рабочих кадров остается зарплата. Крупнейшие металлургические предприятия Челябинской области продолжают ежегодно индексировать зарплату сотрудников.

Так, с 1 июня были повышены тарифные сетки и оклады на Магнитогорском металлургическом комбинате. В зависимости от присвоенного работнику разряда рост составил от 10 до 15%. В прошлом году на ММК дважды повышали ставки, в результате средняя зарплата выросла на 21,7% по сравнению с 2023 году.

Помимо этого, ММК увеличивает объем социальных инвестиций, значительная доля которых направляется на разные программы для сотрудников компании. Соцпакет на предприятиях группы включает как установленные коллективным договором или законодательством обязательства, так и дополнительные льготы, повышающие доступность лечения, отдыха, спорта, помогающие людям решать бытовые вопросы. Так, на реализацию медицинских программ для сотрудников и развитие лечебной инфраструктуры комбината и Магнитогорска в прошлом году ММК направил 626,8 млн руб., на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и их семей — 723 млн руб., на реализацию жилищных, молодежных, образовательных программ и другие добровольные социальные обязательства — около 500 млн руб. Среди других направлений: организация детского загородного отдыха, горячего питания работников, поддержка спорта и здорового образа жизни, программы стимулирования рождаемости и поддержки материнства и многодетных семей. Общий объем затрат ММК на социальные программы и благотворительность в 2024 году составил 4,5 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее.

Проблему дефицита квалифицированных рабочих кадров призван также решить федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в Челябинской области в 2022 году.

Сегодня в Челябинской области действует 17 образовательно-производственных центров по разным отраслям, в том числе три по металлургии — в Магнитогорске, Челябинске и Аше. В 2026 году откроется еще пять центров. Один из них будет создан в Карабаше на базе филиала Каслинского промышленно-гуманитарного техникума для подготовки квалифицированного персонала для металлургической отрасли.

Первыми выпускниками «Профессионалитета» в Челябинской области стали 2 тыс. человек, которые уже работают на предприятиях. Продолжают обучение около 14 тыс. студентов. Партнерами проекта выступают 36 работодателей, в том числе десять в металлургической отрасли.

Юлия Гарипова