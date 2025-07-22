12 ижевчан осудили за организацию азартных игр

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор восьми молодым людям и четырем девушкам в возрасте от 20 до 37 лет, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Суд установил, что с апреля 2023-го года по март 2024 года подсудимые организовали азартные игры через игровое оборудование и интернет в четырех нежилых помещениях города на улицах Клубной, Максима Горького, Воровского и Коммунаров. Вырученные средства направлялись на функционирование игорных заведений и на личные нужды.

Все обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Суд назначил 11 подсудимым от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на два-три года. Один из подсудимых, ранее судимый за аналогичное преступление, получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Конфискованы денежные средства и компьютерная техника, использовавшаяся для организации азартных игр.