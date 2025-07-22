Чистая прибыль Lindt упала на 13%

Швейцарский производитель шоколада, компания Lindt & Sprungli сообщила, что ее выручка в первом полугодии увеличилась на 7,7%, составив 2,4 млрд швейцарских франков (почти $3 млрд). Чистая прибыль в этот период снизилась на 13,3%, до 189 млн франков ($237 млн). После публикации отчетности акции Lindt упали на 7,1%.

При этом компания улучшила прогноз на 2025 год в целом — она ожидает роста выручки на 9–11%, ранее ожидался рост на 7–9%. Увеличение выручки Lindt в первом полугодии связано в первую очередь с повышением цен на ее продукцию на 15,8% из-за подорожания какао-бобов.

В заявлении компании также говорится, что росту выручки способствовал хороший спрос на ее ключевые продукты — конфеты Lindor и шоколад Excellence, а также появление в линейке собственной версии популярного дубайского шоколада.

Яна Рождественская