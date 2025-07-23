Галопом по заводам

С каждым годом в Челябинской области возрастет популярность промышленного туризма. Большую роль в этом сыграли предприятия, в том числе металлургические, которые развивают экскурсионные маршруты. В первом полугодии 2024 года производственные площадки Челябинской области (наиболее свежие данные статистики) посетили 33,5 тыс. человек, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По мнению экспертов, промышленный туризм является особенностью Челябинской области и других регионов Уральского федерального округа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЧТПЗ Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Один из самых популярных промышленных маршрутов создал Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ, входит в состав Трубной металлургической компании). Главным объектом внимания является цех «Высота 239», который выпускает трубы большого диаметра. Он находится на высоте 239 м над уровнем моря. Длина цеха составляет 720 м, а ширина — 150 м. Вдоль всего помещения на высоте расположена площадка для туристов и посетителей предприятия. Оттуда можно увидеть процесс производства труб. Посреди цеха также расположен японский сад камней, для создания которого использовали 30 т песка, 12 сакур и 33 минерала.

Объект «Высота 239» был открыт еще в 2010 году. За время его существования производственную площадку посетили почти 300 тыс. промышленных туристов. По данным ЧТПЗ, в 2024-м предприятие в рамках экскурсий посетили около 10 тыс. человек.

Активно привлекает туристов на свои площадки Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). В 2018 году предприятие разработало комплекс из восьми экскурсий на производстве под названием «Стальной маршрут». Среди них в том числе ознакомительные экскурсии «Укрощение огня» и «Стальная эволюция», на которых гости могут наблюдать за работой доменного цеха, комплекса стана 5000, листопрокатного цеха №11, а также побывать в научно-техническом музее ММК. Посещение комбината также включено в экскурсионный маршрут по Магнитогорску «Первые на Магнитке».

Туристы осматривают знаковые места города, производственные площадки ММК и компании «Ситно». С начала запуска экскурсий Магнитогорский металлургический комбинат посетили 67 тыс. человек, в том числе 26,1 тыс. детей.

Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод включены в национальный туристический маршрут «Пять тысяч лет металлургии». В него также вошел историко-археологический музей-заповедник «Аркаим». Маршрут позволит туристам проследить этапы развития металлургии на Южном Урале.

Первые шаги в развитии промышленного туризма на своих площадках также начал предпринимать Челябинский электрометаллургический комбинат (АО «ЧЭМК). В январе 2025 года предприятие заявило, что ряд сотрудников проходит обучение для проведения экскурсий. Когда они получат сертификаты, ЧЭМК начнет водить на производство первых гостей. На сегодняшний день комбинат уже разработал маршрут. Туристов познакомят с плавильными цехами, газоочистными комплексами, центральной заводской лабораторией и учебным центром.

В 2024 году с января по июнь предприятия Челябинской области посетили 33,5 тыс. туристов, что больше на 28%, чем за аналогичный период предыдущего года. «Центр проектного развития» сообщал, что более 60% промышленных туристов — это студенты и школьники, 26% — участники бизнес-миссий, которые приехали ознакомиться с индустриальным потенциалом региона, 13% — самостоятельные туристы.

В 2023 году производства Челябинской области с экскурсиями посетили 74 тыс. туристов, что на 34% больше, чем в 2022-м. Большая часть из них также ориентирована на школьников и профориентационные мероприятия (50%).

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что идея выделить промышленный туризм в отдельное направление появилась в 2016 году. Тогда в Екатеринбурге прошел съезд представителей органов власти, промышленных компаний, металлургических комбинатов, туроператоров и университетов. В результате был учрежден совет по развитию промышленного туризма РФ.

«Для Уральского федерального округа крайне важно все, что касается металлургии. Тогда мало кто понимал, как устроен этот процесс. Кроме того, полностью отсутствовала научная методологическая литература. Необходимость развития промышленного туризма совпала с общими тенденциями — подготовка кадров и замедление их оттока в другие регионы», — отметил Михаил Мальцев.

По его словам, экскурсии на производстве — это имиджевая составляющая предприятия, его визитная карточка. «Сейчас у нас нет никакой необходимости доносить до комбинатов важность создания на своих производствах туристического продукта. Все это понимают»,— подчеркнул эксперт.

Михаил Мальцев также считает, что промышленный туризм является отличительной особенностью именно Уральского федерального округа, в том числе Челябинской области.

«Конечно, не всем интересны металлургические предприятия. У них нет задачи привлекать к себе людей, которым это не нужно. Однако в этом вопросе важно сделать так, чтобы Челябинская область ассоциировалась с промышленным туризмом, и человек, приехавший в регион, мог занять свой досуг не только посещением природных объектов, гастрономией, но и знакомством с производствами. Есть отличный пример: в Златоусте туристы гуляют по «Таганаю», едят в известных местных ресторанах, а также посещают Златоустовскую оружейную фабрику. Это комплексный уникальный туристический продукт территории, где промышленность является вишенкой на торте»,— отметил эксперт. По его словам, подобные проекты помогают определить отличительные черты и уникальность региона, донести его культурный код до туриста, чтобы он лучше понимал территорию и людей, проживающих там.

Ольга Воробьева