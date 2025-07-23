Наши на «Иннопроме»

В этом году в Екатеринбурге с 7 по 10 июля состоялась 15-я промышленная выставка «Иннопром». Традиционно компании и предприятия со всей России презентовали на ней свои проекты и инновационные разработки, а также заключили соглашения с партнерами о развитии и сотрудничестве. Не исключением стала делегация Челябинской область, которая в этот раз представила экспозицию на общей площади 440 кв. м. На стенде региона в течение нескольких дней демонстрировали свои проекты более 20 предприятий, в том числе металлургические.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Постоянный участник «Иннопрома» — Магнитогорский металлургический комбинат — презентовал линейку сталей под брендом Magstrong, отличающихся высокой прочностью и износостойкостью. Кроме того, предприятие представило информацию о новых цехах, которые начнут работать в июле. Они будут выпускать импортозамещающую продукцию для машиностроительного сектора, металлургии и других отраслей.

На стенде ММК также разместил макет парка-курорта «Притяжение», который строится в Магнитогорске.

Проект реализуется с 2021 года. Разработкой архитектурной концепции занималась немецкая проектная компания Obermeyer. Парк-курорт «Притяжение» представляет собой мультифункциональное пространство на территории около 400 га с комплексом зданий общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. В настоящий момент на площадке сделаны пешеходный бульвар, информационный центр, роллер-парк, который становится катком в зимнее время года, центральная детская площадка, «сухой» светомузыкальный фонтан, озеро с «парящим» мостом», видовой холм, здание арт-квартала. До 2027 года планируется также открыть развлекательный центр, термальный и жилой комплексы, ледовую арену, отель и медицинский центр.

Кроме того, в рамках «Иннопрома» ММК также подписал соглашение с корпоративным университетом Сбербанка. Совместно они разработают образовательные рекомендации и стратегические сессии для специалистов предприятия.

Социальные проекты, реализуемые в Челябинской области, также представила «Русская медная компания».

На стенде участники выставки смогли посмотреть макеты «РМК-Арены» и кафедрального собора Рождества Христова.

Объекты строятся в Челябинске. «РМК-Арена» представляет собой комплекс из четырех этажей. На первом разместят главную арену на 5 тыс. посадочных мест, кейтеринг и фуд-корт, на втором — медицинский центр и зону единоборств, на третьем — малую арену и офисные помещения, а на четвертом — медиа- и фитнес-центры с вип-зоной. Окончание строительства запланировано на 2026 год. Кафедральный собор Рождества Христова строится в Челябинске с 2013 года. В настоящий момент здание полностью готово, открыт нижний храм. В верхнем храме продолжаются отделочные работы. Их планируется завершить до конца 2026 года.

Во время «Иннопрома» делегация Челябинской области также заключила ряд соглашений в области металлургии.

Самым масштабным из них стала договоренность с китайской компанией CM Peace (Dalian) Limited о строительства промышленного кластера «Смарт элемент» в Южноуральске.

На его площадке появятся предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности и энергетики. Проект строительства включает возведение медеплавильного завода «Элемент 29». Его производительность составит 430 тыс. т катодной меди в год. Также в рамках проекта построят комплекс черной металлургии для создания стального проката и завод по производству ферросплавов производительностью до 500 тыс. т. Инфраструктура проекта также включает собственную железнодорожную станцию, логистический центр, газовую электростанцию и системы солнечной генерации. Для будущих работников промышленного кластера построят офисы, учебные классы, спортивные площадки, парк с водоемом.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что соглашение о создании промышленного кластера является значимым шагом в развитии экономики Челябинской области.

«Кластер, объединяющий металлургические, химические и энергетические производства, способен стать центром инновационного развития, позволяющим оптимизировать логистику, снизить издержки за счет инфраструктурной интеграции и повысить эффективность использования ресурсов. Для Челябинской области, где традиционно доминирует тяжелая промышленность, такой проект может стать стимулом для перехода к более высокотехнологичному производству, что особенно актуально в контексте импортозамещения и стабилизации устойчивого роста экономики»,— считает эксперт. По его мнению, этот проект окажет значительный синергетический эффект для экономики Челябинской области за счет создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, привлечения инвестиций, расширения экспортных возможностей.

«Сотрудничество с китайской компанией может открыть перспективы для технологического обмена, доступа к новым рынкам и привлечения иностранных инвестиций, что особенно важно в условиях санкций и ограниченного доступа к западным партнерам. Китайские компании, как правило, обладают опытом масштабных инфраструктурных проектов и могут предоставить как финансирование, так и технические решения, что ускорит реализацию проекта. Кроме того, такое сотрудничество может укрепить позиции Челябинской области как логистического хаба между Россией, ее торговым партнерами и Азией»,— рассказал Дмитрий Жарский.

Соглашение об увеличении производства также заключило предприятие «Стил армор» (Кыштым) с Фондом развития промышленности.

Компании предоставят льготный заем на сумму 673 млн руб. За счет этого «Стил армор» планирует приобрести оборудование увеличить производство футеровок для шаровых мельниц на 25%. Это также позволит создать больше рабочих мест и занять до 14% отечественного рынка импортозамещающей продукции.

«Увеличение объемов производства хромомолибденовых футеровок повысит уровень импортозамещения. В настоящий момент крупнейшие ГОКи продолжают использовать аналоги из Индии и Китая. Наше предприятие сможет обеспечить хромомолибденовыми футеровками высокого качества по конкурентным ценам действующих и потенциальных потребителей. Создание дополнительных рабочих мест в Кыштыме также благоприятно скажется на благосостоянии жителей региона», — уточнил генеральный директор компании «Стил Армор» Антон Глазырин.

Ольга Воробьева