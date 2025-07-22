Облсуд оставил под стражей фигуранта дела о стрельбе у бара «Руки вверх» в Самаре

Самарский областной суд 22 июля отклонил апелляционную жалобу на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в покушении на убийство гражданину Бердибекову. Об этом сообщили в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 июня 2025 года около бара «Руки вверх» на Волжском проспекте в Самаре. Бердибеков выстрелил из пистолета в голову мужчине. По мнению следствия, он не смог довести до завершения направленный на убийство умысел по независящим от него причинам.

Ленинский районный суд 28 июня удовлетворил ходатайство следователя об избрании Бердибекову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть по 22 августа 2025 года включительно.

Защитник обвиняемого обратился в суд с апелляционной жалобой на постановление суда первой инстанции и попросил его отменить. Но Самарский облсуд не нашел для этого никаких оснований.

Алексей Алексеев