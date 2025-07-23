Стальные нервы

В январе-мае 2025 года индекс промышленного производства в Челябинской области снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Металлургическое производство упало почти на 7%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 8,7%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В целом по РФ при этом наблюдается небольшой рост индекса промпроизводства – на 1,3%, по данным Росстата. Аналитик группы «Финам» Алексей Калачев отмечает, что на промышленной динамике Челябинской области сказался общий спад в металлургическом производстве. По данным того же Росстата, за год выпуск в России нелегированной стали в первичной форме снизился на 2,4%, легированной стали в первичных формах – на 12,8%, готового проката – на 5,8%, трубной продукции – на 6,4%.

Если сравнивать результат с другими «тяжелыми» промышленными регионами, то промпроизводство в соседней Свердловской области в январе-мае выросло на 2%.

По мнению управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, Челябинская область, будучи одним из лидеров по производству черных металлов, показывает более выраженный спад из-за низкой диверсификации и прямой зависимости всей экономики от металлургического сектора.

Ситуация в цветной металлургии, действительно, лучше, чем в черной, добавляет начальник дирекции департамента по аналитике в металлургической отрасли Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК) Виктория Стрекалина. В первом квартале 2025 года в цветной металлургии сохранилась положительная динамика, но темп роста сократился до минимума — +0,7% за год. Из цветных металлов рост производства зафиксирован в производстве первичного алюминия, золота, кобальта.

Спрос внутри страны падает

Аналитики соглашаются во мнении, что основная причина спада в металлургической отрасли – сокращение спроса. Внутри страны значительное влияние оказывает снижение объемов строительства в жилом сегменте. Эта отрасль является одним из основных потребителей металлургической продукции. По данным ДОМ.РФ, запуск новых проектов в первом квартале 2025 года снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

«По оценке Минстроя за четыре месяца 2025 года выдано ипотеки на 49,5 % меньше, чем в том же периоде прошлого года. Негативные тенденции также отмечаются в промышленном и инфраструктурном строительстве вследствие снижения инвестиционной активности и смещения сроков по крупным проектам из-за высокого уровня процентных ставок по кредитам»,— комментирует Виктория Стрекалина.

Снижение спроса также наблюдается со стороны ТЭК: падение в трубном сегменте, по данным информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», составило 13% до 5,5 млн т.

«Сталь – это инвестиционный товар, а в условиях высокой стоимости кредита инвестиционная активность в экономике снижается. Основными потребителями стали являются строительство и машиностроение – отрасли, деятельность которых очень сильно зависит от денежно-кредитных условий»,— добавляет Алексей Калачев.

Экспорт не помогает

Еще одна причина спада в металлургическом секторе – потеря зарубежных рынков сбыта из-за санкций. Российские металлурги, южноуральские, в частности, экспортировали значительную часть продукции в Европу и США. При этом переориентация на страны АТР, Африку и Ближний Восток по-прежнему идет медленно из-за логистических проблем и повышенных тарифов на транспортировку. Челябинские предприятия, такие как ММК и Челябинский металлургический комбинат, зависящие от экспорта, почувствовали это влияние в первую очередь, подчеркивает Вадим Тедеев.

«Также, безусловно, не могло не сказаться и глобальное замедление спроса на сталь и металлопрокат, вызванное рецессией в строительном секторе Китая и других стран-экспортеров, это закономерно привело к падению мировых цен на металл и к падению объемов производства. Учитывая специфику отечественной экономики, ситуация в отрасли усугубляется такими внутренними факторами, как рост цен на энергоносители и сырье, в том числе на железную руду и коксующийся уголь, что заметно увеличивает себестоимость производства»,— считает эксперт.

В Челябинской области, по мнению Вадима Тедеева, дополнительно сказываются еще и экологические ограничения — регион сталкивается с ужесточением норм по выбросам, что требует инвестиций в модернизацию, но в условиях снижения прибыли компании откладывают такие проекты. Кроме того, дефицит квалифицированных кадров, усугубленный демографическими проблемами и оттоком специалистов, приводит к простоям и снижению эффективности.

Прогнозы на спад

Аналитики ожидают, что спад в металлургическом производстве во втором полугодии продолжится с тенденцией к замедлению во второй половине года. Это обусловлено сохраняющимися санкциями и слабым глобальным спросом, говорит Вадим Тедеев.

«В Челябинской области дополнительным риском остается зависимость от крупных игроков вроде ММК, где производство в первом квартале уже упало более чем на 10%. Однако не забываем и про позитив — поддерживающими факторами могут выступить наличие госсубсидий на импортозамещение и развитие внутреннего рынка, включая инфраструктурные проекты, это потенциально может смягчить падение»,— резюмирует эксперт.

Второе полугодие будет во многом зависеть от того, с каким темпом Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и какое влияние это окажет на инвестиционную активность потребителей стали и на динамику рубля, говорит Алексей Калачев.

«Большие процессы инерционны, поэтому снижение выплавки по итогам года может варьироваться в широком диапазоне от 4 до 10%»,— отмечает аналитик ФГ «Финам».

По мнению Виктории Стрекалиной, в качестве одного из рынков с большим потенциалом российским и челябинским металлургам следует рассматривать страны Африки и Ближнего Востока, где реализуются масштабные программы развития.

«На объем экспорта металла в 2025 году будут влиять снижение спроса в КНР, где продолжается кризис в секторе недвижимости, динамика курса доллара США, а также ввод и отмена пошлин, влияющих на балансы рынков и общий экономический рост, спрос и котировки на крупнейших зарубежных рынках. При сохранении статус-кво мы ожидаем снижения потребления металлопроката в стране на 5-10%. Экспорт сможет хотя бы частично компенсировать эту просадку при условии улучшения ситуации на внешних рынках и ослаблении курса рубля»,— прогнозирует госпожа Стрекалина.

Карина Кальярова