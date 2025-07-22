Более 155 кг некачественного мяса изъял нижегородский Роспотребнадзор за полгода

В январе-июне 2025 года специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области исследовали 912 проб мясной продукции. После проверки из оборота изъяли 22 некачественные партии общим весом 155,3 кг, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 5,5% проб специалисты выявили нарушения по микробиологии, в 9,9% — по физико-химическим показателям, а в 9,7% — по содержанию антибиотиков. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и радиоактивные вещества в образцах не обнаружены.

Виновных привлекли к административной ответственности. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

Елена Ковалева