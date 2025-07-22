«В этом году фестиваль выглядит очень по-семейному»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что можно будет увидеть в Никола-Ленивце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вот мы и добрались до юбилейного фестиваля ленд-арта «АрХХстояние». В этом году в название сразу две заглавные буквы «Х», которые в латинском написании читаются как число. 20 — столько лет фестивалю. В этом году он выглядит очень по-семейному. Приглашенным куратором стал Василий Бычков, архитектор и организатор крупнейших выставочных проектов и структур. Он отец Юлии Бычковой, генерального продюсера «Архстояний» всех последних лет. Слово Юле: «За все время существования арт-парка "Никола-Ленивец" мы по-разному относились к тому, как нам развиваться, какое будущее нас ждет. И в этом году мы решили, что попробуем представить себе такое будущее, в котором, возможно, эта площадка превратится в город. Все это в формате художественных временных инсталляций. Из 13 только одна останется в Никола-Ленивце и станет частью коллекции. Речь о "Горсовете" Бориса Орлова и Сергея Шеховцова. Все остальные после фестиваля исчезнут».

Тема юбилейного фестиваля сформулирована так: «Мое главное». Мысли о самом главном будут приходить в голову зрителям в вымышленном «Белом городе», череде объектов градостроительного и просто искусства, выстроенных разными участниками: от патриархов вроде Бориса Орлова или Аристарха Чернышева до тех, чьи фамилии мне, например, ничего не говорят.

Опишу, пожалуй, некоторые из них. Кстати, все они будут белого цвета, ну и по сложившемуся обычаю — в основном деревянные. Дарья Ивашкина, иммерсивная инсталляция «Лифт», заявленная как точка входа в «Белый город» и самый короткий путь от тревоги к освобождению. Три минуты внутри кабины с техническими сбоями, у вас есть возможность выбрать направление или попутчиков. Василий Бычков представлен сразу тремя объектами. «Аллея звезд» — 36 монументов, созданных ведущими российскими архитекторами; «8 башен» — пространство, где можно медитировать, мысленно уносясь к философам древности. Эти проекты созданы в сотрудничестве с выставкой «АРХМосква». И, наконец, «Лечебница»: обещают профилакторий с чаепитиями и душеспасительными разговорами.

Дмитрий Буткевич