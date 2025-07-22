Бывшему руководителю управления капстроительства Перми изменили формулировку увольнения

Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения бывшего начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой. По решению суда госпожу Чиркову, обвиняемую во взяточничестве, должны уволить «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чиркова.

Ирина Чиркова.



«Несмотря на то что чиновница во время расследования уголовного дела уволилась по собственному желанию, мы сочли, что есть признаки коррупционного нарушения, и вышли в суд еще до вынесения решения по уголовному делу»,— ранее заявил прокурор Перми Егор Шмырин.

Ирина Чиркова была задержана в августе прошлого года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Как считает следствие, в 2022 году руководитель УКС администрации Перми получила от него 5,46 млн руб. за приемку работ на ряде инфраструктурных объектов города, которые выполняла компания господина Микова. Сначала оба обвиняемых свою вину отрицали, но затем дали признательные показания. В настоящее время уголовное дело госпожи Чирковой рассматривает Ленинский суд Перми.