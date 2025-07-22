Один из фигурантов «дела Бойко» признался в даче взятки ФСБ на 2 млн рублей

Обвиняемый в коррупции бывший руководитель городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин признался в том, что дал взятку сотруднику управления собственной безопасности УФСБ России по Самарской области за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом экс-чиновник рассказал на заседании в Ленинском районном суде Самары во вторник, 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Алексей Мамыкин уточнил, что он передал деньги сотруднику регионального УФСБ лично в феврале-марте 2024 года у себя дома на 9 Просеке. После этого предполагаемого взяткополучателя задержали и арестовали. В настоящее время Алексей Мамыкин содержится в одном СИЗО вместе с указанным сотрудником УФСБ в специализированной камере. В связи с этим бывший чиновник попросил суд взять его под защиту. Экс-сотрудник регионального ГУ МЧС сказал, что опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи. Хотя пока угроз от кого-либо по этому поводу он не получал.

По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года Олег Бойко и его предполагаемые сообщники получали взятки от предпринимателей, работающих в сфере пожарной безопасности. Кроме экс-главы регионального ГУ МЧС, в преступлении обвиняются экс-начальник УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший заместитель директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой.

В деле фигурируют бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток.

Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб. По данным следствия, Олег Бойко ежемесячно получал не менее 1 млн руб. и не менее 15% от суммы контрактов. Общая сумма взяток, полученных экс-главой ГУ МЧС, превышает 73 млн руб., а его бывшие коллеги получили от 1 до 21 млн руб.

Георгий Портнов