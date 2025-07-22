В Самарской области будут судить продавца несуществующей мебели

В Ленинский районный суд Самары направлено уголовное дело местного жителя. Он обвиняется в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

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По версии следствия, молодой мужчина предлагал гражданам приобрести через интернет несуществующие товары — мебель собственного производства.

«Используя сервис для размещения объявлений, он создавал коммерческие предложения, которые сопровождал фотографиями фиктивных товаров. После получения от потерпевших денежных переводов гражданин свои обязательства не выполнял»,— заявили в надзорном ведомстве.

В итоге жертвами мошенника стали двадцать жителей Самарской и Ульяновской областей, им причинен ущерб в размере более 1,6 млн руб.

Алексей Алексеев