В Самарской области в этом году начнутся съемки сериала про АвтоВАЗ

В этом году в регионе начнут снимать многосерийную сагу про АвтоВАЗ. Детали проекта обсудили на встрече заместителя председателя Правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с главой кинокомпании «Нью Синема Дистрибьюшн» Александром Островерх-Кванчиани. Об этом сообщает минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Планируется снять три сезона по 10 серий. В сериале примут участие «местные талантливые актеры, и именитые мастера, фамилии которых пока держат в секрете». Принять участие в съемках смогут жителю региона, даже если они не являются профессиональными актерами. Пробы начнутся в сентябре.

В сериале будут рассказывать о событиях с середины 80-х гг. по настоящее время и о личных историях и судьбах трех поколений. Основной упор сделают на исторические факты и разные этапы автопроизводителя.

Руфия Кутляева