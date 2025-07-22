Испанская полиция раскрыла сеть контрабандистов и изъяла 3 тыс. артефактов

Национальная полиция Испании сообщила об успешном завершении операции «Прадос», в ходе которой были задержаны семеро преступников. Они подозреваются в контрабанде исторических и культурных ценностей, отмывании денег. В ходе обысков и задержаний полиция изъяла 3,2 тыс. артефактов, 73 серебряные монеты и €37,6 тыс. наличными.

Задержания в Кордове, Хаэне и Севилье стали результатом расследования деятельности компании по покупке и продаже монет на онлайн-площадках. Подозрения вызвали следы земли на некоторых монетах, которые были видны на фотографиях продавца. Полиция установила, что монеты продавались гражданам других стран, включая США, Австралию, Канаду, Францию, Великобританию, Японию и другие. У компании не оказалось разрешений на экспорт монет. Кроме того, она занималась продажей и других древних артефактов. Ее деятельность полиция приравняла к контрабанде.

Расследование показало, что компания скупала монеты и артефакты у «черных копателей» — людей, занимающихся нелегальными раскопками. Среди изъятых артефактов — монеты разных периодов, броши, масляные светильники, пряжки, наконечники стрел и многое другое.

Алена Миклашевская