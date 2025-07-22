В службу занятости обратились более 10 тыс. участников СВО и членов их семей

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские службы занятости оказали услуги более чем 10,5 тыс. участников СВО и членам их семей. Всего было оказано 33 тыс. услуг в сфере поиска работы и профориентации.

По словам госпожи Голиковой, которые приводит ТАСС, чаще всего демобилизованные военнослужащие работают на обрабатывающих производствах, в сферах транспорта, торговли, строительства и госуправления.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и «Защитникам Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. В июне премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности плана и представил статистику: по состоянию на 1 мая 2025 года 57% демобилизованных уже работают. В июле замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что занятостью обеспечены более 48 тыс. военнослужащих.

Полина Мотызлевская