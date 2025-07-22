Более 54 млн рублей выманили мошенники у нижегородцев за неделю

За неделю с 14 по 20 июля мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 54 млн руб. Полиция зарегистрировала 76 таких преступлений, сообщили в региональном ГУ МВД.

Чаще всего злоумышленникам удавалось выманить деньги, когда они представлялись сотрудниками службы безопасности банка (36 случаев), обманывали при покупках в интернете (13 случаев) и предлагали дополнительный заработок (7 случаев).

Полиция просит жителей не сообщать личные данные по телефону, не переводить деньги по указанию собеседника, проверять продавцов перед покупками и не верить гарантиям высокой доходности.

Елена Ковалева