В Ростовской области спасатели усилили контроль за уборочной кампанией

В Ростовской области сотрудники Госпожнадзора в составе рабочих групп следят за порядком и пожарной безопасностью на землях сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с начала уборочной кампании 2025 года произошло 17 пожаров на полях общей площадью 535 га. Чтобы предотвратить возгорания, спасатели ведут мониторинг порядка и пожарной безопасности на сельскохозяйственных землях во время проведения жатвы.

«Пожарные проверяют техническое состояние уборочной техники и ее оснащение первичными средствами пожаротушения. Параллельно проводится разъяснительная работа с населением о правилах обращения с открытым огнем вблизи массивов зерновых культур»,— приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.

Так же, ГУ МЧС России по Ростовской области напоминает, что с 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который предусматривает повышение административных штрафов в 2— 20 раз. Размер штрафов составляет: для граждан — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Валентина Любашенко