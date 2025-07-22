Зарубежные СМИ: С чем связана публикация файлов об убийстве Мартина Лютера Кинга?
22 июля, вторник
Публикация файлов ФБР об убийстве Мартина Лютера Кинга может быть связана с делом Эпштейна. Белый дом рассекретил сотни тысяч страниц, несмотря на протесты семьи американского правозащитника. Кинг был убит почти 60 лет назад, по официальной версии, его застрелил преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй. Его приговорили к 99 годам заключения, но вскоре он отказался от своего признания. Рэй умер в тюрьме в начале 2000-х. Однако семья и сторонники Мартина Лютера Кинга продолжают считать, что что он стал жертвой срежиссированного заговора. Чем вызвано внимание президента Дональда Трампа к этому убийству? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Опубликованные администрацией американского президента файлы — это свыше 240 тыс. страниц, которые находились под грифом «Секретно» с 1977 года. В них содержатся подробности расследования ФБР, потенциальные версии убийства, внутренние записки Федерального бюро разведки и допрос сокамерника Джеймса Эрл Рэя. Как подчеркивает The Wall Street Journal, двое детей Кинга, которым сейчас за 60, попросили читать материалы с «чувством сострадания и уважения к горю семьи» и вновь с уверенностью заявили: стрелок не мог действовать в одиночку.
Сторонники Мартина Лютера Кинга также выступают против такого внимания к гибели правозащитника. Они утверждают, что представители ФБР были одержимы и незаконно следили за ним и другими деятелями движения за гражданские права, устанавливали жучки в гостиницах, прослушивали их офисы и телефонные разговоры с целью дискредитации их деятельности, передает Politico.
Некоторые из опубликованных файлов были оцифрованы впервые, отмечает The Guardian, и дети Мартина Лютера Кинга в любом случае намерены их изучить, чтобы понять, есть ли там какая-то новая информация, выходящая за рамки выводов, с которыми семья уже знакома.
Axios напоминает, что в январе Трамп поручил опубликовать все имеющиеся у правительства США записи об убийствах 35-го американского президента Джона Кеннеди, его младшего брата — бывшего генпрокурора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. При этом две недели назад президент отказался полностью рассекретить другие файлы, связанные с миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в торговле людьми, склонении девушек, в том числе несовершеннолетних, к проституции и изнасилованиях. В 2019-м во время судебного разбирательства финансист покончил жизнь самоубийством.
После публикации файлов об убийстве Мартина Лютера Кинга некоторые активисты движения за гражданские права обрушились с критикой в адрес президента, пишет Associated Press. Один из них назвал такой шаг главы Белого дома отчаянной попыткой отвлечь внимание американцев от бури, в которую попал Трамп после отказа полностью раскрыть дело Эпштейна, окутанного конспирологическими теориями. Другие замечают, что в своей соцсети Truth Social Трамп публикует все что угодно, только не информацию по делу Эпштейна.
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