«"Оренбург" сумел удивить»

Матч «Оренбург»—ЦСКА стал единственным в первом туре РПЛ без забитых мячей. Команды завершили встречу со счетом 0:0. При этом к игре было приковано особенное внимание. Почему? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Оренбург» попал в обойму РПЛ в последний момент, и, казалось, против грандов у клуба шансов никаких. Самый маленький бюджет, слишком мало легионеров, так как команда готовилась к выступлению в дивизионе рангом ниже, да и стоимость игроков, мягко говоря, невысока, около €13 млн. Для сравнения — у ЦСКА эта цифра составляет чуть больше €85 млн. Лидер тут, конечно, «Зенит», футболисты которого стоят более €200 млн. Но несмотря на все это, главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович перед домашней игрой с армейцами сделал громкое заявление: «Будем пробовать доминировать, держать мяч, атаковать. Мы знаем и хорошие качества ЦСКА, мы это все уважаем. Но все равно мы должны показывать хороший футбол и выиграть сегодня».

Казалось, это бравада, но после стартового свистка голкиперу гостей Игорю Акинфееву, который проводил 500-й матч в качестве капитана ЦСКА, пришлось потрудиться. Несколько раз он спасал свою команду от неминуемого гола. В первом тайме армейцы преимущество в мастерстве реализовать не смогли. В перерыве нападающий красно-синих Артем Шуманский сетовал на искусственное покрытие поля и жару: «Такой тяжелый тайм. Мяч у нас, но голевых моментов не так много, как хотелось бы, поэтому будем исправлять во втором тайме».

Искусственный газон в Оренбурге периодически становится проблемой для многих команд, которые сюда приезжают. Все-таки к такому полю приходится привыкать, что для хозяев, конечно же, преимущество. Но для обладателя Кубка и Суперкубка России в матче против записного аутсайдера это не оправдание. К сожалению армейских болельщиков, исправить ошибки во второй половине встречи у игроков ЦСКА не получилось. Попытки были хорошие, но забитых мячей никто так и не увидел. Ничья, 0:0, конечно, идет в актив «Оренбургу», который сумел удивить. После первого тура команда точно не выглядит как явный претендент на вылет. Но делать выводы пока рано, уверен комментатор Александр Аксёнов: «Если до сентября у команды пройдет несколько хороших усилений, в том числе приедут легионеры, тогда она поборется. Но это будет очень непростой сезон. И "Оренбург", конечно, один из претендентов на то, чтобы опять снизиться в классе».

Что же касается ЦСКА, то осечка на старте сезона, конечно, ни о чем не говорит, но футбольный эксперт Дмитрий Булыкин напоминает, что после удачного сезона у клубов зачастую идет спад: «Здесь, наверное, может быть такая же проблема, как у "Краснодара".

Так что очень многое зависит от тренерского штаба и опытных футболистов, как они могут настроить игру. Это относится и к ЦСКА, и к "Краснодару". Посмотрим, как клубы справятся с таким вызовом».

Армейцы следующий матч играют дома с «Ахматом». И в этом противостоянии потеря очков, если, конечно, она случится, точно заставит болельщиков красно-синих задавать вопросы новому тренеру команды, швейцарцу Фабио Челестини чуть жестче, чем обычно.

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Владимир Осипов