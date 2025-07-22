Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как менялись правила и формат состязаний с течением времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран церемония открытия Игр 1906 года

Фото: Getty Images церемония открытия Игр 1906 года

Фото: Getty Images

Дуэль на пистолетах всегда описывалась в литературе как что-то возвышенное, некое действо, когда человек мог защитить свою честь. Так что неудивительно, что после появления Олимпийских игр было решено явить миру дуэльную стрельбу в новом формате. Только вот на Играх 1906 года в Афинах правозащитники не дали организаторам сделать все как надо, и участникам пришлось стрелять по гипсовым фигурам. Очевидцы пишут, что болельщики освистывали спортсменов, и на следующих Играх все было почти всерьез. Дуэлянты стреляли друг в друга, но восковыми пулями. Правда, это состязание было обозначено как демонстрационное, и медалей не присуждали, но интерес к нему был невероятным.

Пресса того времени рассказывала о дуэлях много и с удовольствием. Участники надевали специальные костюмы, шлемы, перчатки и становились друг против друга на расстоянии 20 м с капсульными пистолетами в руках, в которых вместо пуль были восковые шарики. Удар такого снаряда был чувствительным, но не смертельным. Секундант командовал «Готово» и начинал считать до трех. Согласно правилам, нужно было выстрелить прежде, чем прозвучит «Три».

Отдельная история, как определяли победителя. На костюм дуэлянтов мелом наносились контуры жизненно важных органов, и победителем считался тот, чей выстрел был ближе к этим обозначениям. Газеты писали, что для победы лучше всего было целиться в область кишечника. Сейчас все менее кровожадно — спортсмены стреляют из пистолетов по мишеням, но сам вид спорта из программы Олимпийских игр никуда не делся. Более того, перед турниром в Сиднее организаторы проводили опрос среди болельщиков, и 32% из них ответили, что хотят возвращения дуэльной стрельбы в программу.

Владимир Осипов