На Городецком гидроузле нарушена целостность строящейся шлюзовой камеры
В Нижегородской области днем 22 июля при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности строящейся шлюзовой №15А. По данным транспортной прокуратуры, на данный момент шлюзование и движение судов через гидроузел временно приостановлено.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
На место происшествия выехали представители транспортной прокуратуры и администрации Волжского бассейна.
Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
Как писал «Ъ-Приволжье», московское АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1) ведет работы по реконструкции Городецкого гидроузла. Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальное грузовое судоходство на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.
В частности, до конца 2025 года планируется завершить строительство новой камеры шлюза 15А и провести основные дноуглубительные работы на подходах к шлюзу.