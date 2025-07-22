На Городецком гидроузле нарушена целостность строящейся шлюзовой камеры

В Нижегородской области днем 22 июля при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности строящейся шлюзовой №15А. По данным транспортной прокуратуры, на данный момент шлюзование и движение судов через гидроузел временно приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия выехали представители транспортной прокуратуры и администрации Волжского бассейна.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Как писал «Ъ-Приволжье», московское АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1) ведет работы по реконструкции Городецкого гидроузла. Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальное грузовое судоходство на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.

В частности, до конца 2025 года планируется завершить строительство новой камеры шлюза 15А и провести основные дноуглубительные работы на подходах к шлюзу.

Андрей Репин