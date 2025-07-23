Управляющему экс-президента фонда «Стратегия» не удалось оспорить сделки должника с землей

Арбитражный суд Пермского края отказал финансовому управляющему бывшего президента фонда «Стратегия» Петра Пьянкова в признании недействительными сделок, связанных с земельным участком. Речь идет об участке площадью 1,6 тыс. кв. м в Добрянке на берегу Камы, по ул. Трудовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пьянков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Петр Пьянков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению, финансового управляющего, продажа имущества была мнимой, что привело к нарушению интересов кредиторов Петра Пьянкова, который был признан банкротом в 2023 году. Как следует из материалов дела, речь идет о двух сделках, заключенных в 2015 году. В рамках одной из них господин Пьянков 19 октября 2015 года продал одну сотую в праве собственности на участок площадью 1,6 тыс. кв. м своей племяннице Юлии Лежниной за 8 тыс. руб. В тот же день он подарил остальную долю в праве собственности своей дочери Софии. Управляющий считает, что целью сделок было уменьшение объема ликвидного имущества, которое подлежит реализации в ходе банкротства.

Суд счел, что управляющий не доказал наличие признаков мнимости или притворности сделок. Также отсутствует доказанная связь между сделками и умышленным выведением имущества из состава должника с целью нанесения ущерба кредиторам. В решении отмечается, что они были заключены за пределами так называемого трехлетнего срока подозрительности, предшествующего банкротству.