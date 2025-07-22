Пермский зоопарк направит 4,5 млн рублей на аудио- и световое сопровождение открытия новой площадки

ГКАУК «Пермский зоопарк» объявило аукцион на оказание услуг по обеспечению световым и звуковым оборудованием главной сцены в рамках проведения торжественного открытия зоопарка. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал «Компрос» Фото: телеграмм-канал «Компрос»

Как указано в техническом задании, подрядчик должен предоставить аудиомониторы, микшерные пульты, ноутбук со звуковым программным обеспечением, радиомикрофоны и другое оборудование.

Максимальная цена контракта составляет 4,5 млн руб.

При этом зоопарк отменил ранее объявленную закупку на администрирование торжественного открытия новой площадки. По данным «Ъ-Прикамье», дата открытия новой площадки зоопарка пока не определена, она может быть названа на этой неделе. На днях в соцсетях появились фото нового зоопарка, свидетельствующие о близкой готовности объекта к открытию.

13 июля пермский зоопарк завершил работу на территории по ул. Монастырской, 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду животных в новый зоопарк в микрорайоне Нагорном. Новый зоопарк фактически построен за последние 2,5 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб.