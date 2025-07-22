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СКР возбудил уголовное дело по факту избиения подростка из Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения 16-летнего подростка из Кугарчинского района.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе СКР, об избиении ребенка в селе Юмагузино сообщила его мама в соцсетях. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело (ст. 111 УК РФ).

Венера Хисамова