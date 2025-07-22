Глава Лениногорска сообщил о следственных действиях с его участием

Глава Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов официально сообщил о следственных действиях в отношении него, объяснив, что сотрудники СК проверяют процедуру выкупа помещения детского сада в муниципальную собственность. Об этом господин Гирфанов рассказал в своем Telegram-канале.

Эпизод относится к периоду, когда Марат Гирфанов работал руководителем исполкома Альметьевского района Татарстана.

«Уверен, что следственные органы разберутся во всех аспектах дела и примут верное решение», — заявил глава Лениногорского района.

Марат Гирфанов также уточнил, что в районе продолжается подготовка к отопительному сезону, уборка, дорожные и строительные работы.

Ранее в СМИ появилась информация, что господина Гирфанова доставили на допрос в Казань.

Марат Гирфанов стал руководителем исполкома Лениногорского района в сентябре 2024 года после того, как бывший глава района Рягат Хусаинов досрочно сложил с себя полномочия в связи с избранием депутатом Госсовета Татарстана.

Диана Соловьёва