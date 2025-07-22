Три человека погибли при ударе БПЛА в Херсонской области

Беспилотник ВСУ ударил по автобусу в Голопристанском округе Херсонской области. Погибли три человека. Еще трое пострадали и находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

В селе Гладковка удар БПЛА также пришелся по автомобилю. Пострадали мужчина и женщина. Еще два мирных жителя ранены при ударе по машине в Новой Каховке. Все пострадавшие находятся в больницах.

«Также враг обстрелял: Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Утром 22 июля в Херсонской области была объявлена авиационная опасность. Она продлилась около часа. Накануне господин Сальдо сообщал об одном пострадавшем при ударе БПЛА в регионе.