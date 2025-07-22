МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в Свердловской области

МегаФон девятый раз подряд продемонстрировал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в Свердловской области, следует из исследования Ookla® за первое полугодие 2025 года. Оператор показал не только высокую скорость, но и расширил покрытие сети на 17% по сравнению с прошлым годом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Мегафон» Фото: Пресс-служба «Мегафон»

В Свердловской области медианная скорость скачивания достигла 35,35 Мбит/с, что является лучшим показателем среди всех операторов. В Екатеринбурге этот показатель составил 43,09 Мбит/с, а в Первоуральске — 44,25 Мбит/с. Это также самые высокие значения среди всех операторов.

Как объяснили в МегаФоне, такие результаты стали возможны благодаря модернизации сети. С начала года инженеры компании построили и обновили более 350 базовых станций в разных населенных пунктах.

Улучшения затронули Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Среднеуральск и ключевую автомагистраль М-12 («Восток») и новую «УГМК Арену».

В целом в РФ аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®. По данным исследования медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с.

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров», — прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов. По его словам, в этом году компания построила ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планирует запустить еще два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

МегаФон совместно с БЮРО 1440 также планирует развивать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки.

Megafon.ru