Через сотовую связь в 2024 году выходили в интернет 79% нижегородских семей

Наиболее популярным способом выхода в интернет у домохозяйств Нижегородской области в 2024 году была сотовая связь. Таким видом пользовались 79%, подсчитали в Нижегородстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В исследовании Нижегородстат опирается на выборочное обследование 830 домохозяйств региона, включая 630 городских и 200 сельских.

Согласно статистике, 56% домохозяйств имели проводной интернет (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 37% выходили в интернет через устройства с Wi-Fi, 31% пользовались интернетом по месту работы или учебы, 12% — бесплатным доступом вне дома. Добавим, в 2025 году на территории региона стали блокировать доступ к мобильному интернету из-за угрозы атак беспилотников. Статистики пользования интернетом в текущем году пока нет.

Всего интернетом в 2024 году пользовались 92% обследованных домохозяйств. Доступность услуги варьировалась от 94% домохозяйств в городской местности до 85% — в сельской.

Средний расход в месяц на услуги интернета составлял 44 руб. на одного человека. Больше всего он был у семей с одним ребенком — 50 руб. на человека. У семей с двумя и более детьми он составлял 19 руб., у семей без детей в возрасте до 16 лет — 46 руб.

Галина Шамберина