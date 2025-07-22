Уфимец взыскал с минздрава Башкирии 13,5 млн рублей за лекарства

Кировский райсуд Уфы обязал минздрав Башкирии выплатить местному жителю 13,5 млн руб. В эту сумму вошли расходы на покупку лекарства полатузумаб ведотин стоимостью 13 млн руб. и проценты по кредитам в размере 574,9 тыс. руб.

Как указано в решении суда, истец приобретал лекарство для своей онкобольной матери, хотя ей оно полагалось бесплатно. Ежемесячно уфимке требовалось два флакона препарата, каждый стоимостью 1,3 млн руб. В апреле 2023 года пациентка умерла.

Представитель минздрава иск не признала: забота о пожилых родителях — обязанность их детей, указала она в суде. Истец бескорыстно и добровольно покупал препарат, а пациентка за компенсацией не обращалась, резюмировал представитель ответчика.

Помощник прокурора Кировского района Уфы настаивала на удовлетворении иска.

Разрешая спор, суд установил, что «гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи, включая бесплатное лекарственное обеспечение вне зависимости от стоимости препарата».

Венера Хисамова