Бастрыкину доложат о некачественной дороге в Альметьевском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

В интернете появилась информация, что в микрорайоне Урсала Альметьевского района автомобильная дорога на ул. Полевой долгое время находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно при выпадении осадков размывается, на поверхности находится много ям.

Уточняется, что проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, затруднен. В СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления Валерия Липского доклад о результатах расследования уголовного дела.

Диана Соловьёва