Кандидатов на выборы в Башкирии выдвинули восемь партий

На муниципальные выборы в Башкирии, которые пройдут 14 сентября, выдвинулся 681 кандидат, сообщает пресс-служба Центризбиркома Башкирии.

Среди политических партий наибольшее представительство на этапе выдвижения имеет «Единая Россия» — 239 кандидатов, на втором месте — ЛДПР с 230 претендентами.

«Справедливую Россию — Патриотов — За правду» могут представить 90 человек, КПРФ — 49 выдвиженцев. Кроме того, своих претендентов выдвинули «Новые люди» (19 кандидатов), «Гражданская платформа» (два кандидата), а также «Опора России» и «Яблоко» (по одному представителю).

52 кандидата намерены участвовать в выборах как самовыдвиженцы.

14 сентября в Башкирии состоится 151 избирательная кампания, на которых будут избраны 240 депутатов районных, городских и сельских советов. Основные выборы пройдут в горсоветы Бирска и Белорецка.

Идэль Гумеров