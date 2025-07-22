Аргентина упростила визовые требования для граждан Китая

С 22 июля гражданам Китая, у которых есть виза в США и ЕС, не нужно будет получать отдельно визу для въезда в Аргентину, если они едут туда с туристическими или деловыми целями. До этого получение национальной визы для них было обязательным. Как отмечает издание South China Morning Post, это решение отражает новую попытку Буэнос-Айреса и Пекина наладить отношения в условиях, когда аргентинское руководство перестраивает внешнюю политику с учетом неопределенности в торговых отношениях с США.

Пришедший в 2023 году к власти в Аргентине президент Хавьер Милей изначально критиковал Китай, но постепенно его риторика смягчалась. Самый заметный сдвиг произошел после того, как год назад страны продлили действие соглашения о валютном свопе, что позволяет Аргентине использовать юани для пополнения валютных резервов, стабилизации финансового рынка и расчетов с МВФ. Кроме того, недавно Аргентина объявила о возобновлении проектов строительства двух ГЭС в провинции Санта-Крус, которые финансировались Китаем, но были приостановлены в 2023 году. А КНР в мае этого года включил Аргентину в список стран, граждане которых могут въезжать без виз с обычными паспортами на срок до 30 дней.

Алена Миклашевская