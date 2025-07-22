Здание с магазином «Букинист» в Уфе могут включить в реестр памятников

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой МВД с магазином "Букинист"» на улице Ленина, 84 в Уфе планируют включить в единый государственный реестр памятников культуры. Проект приказа Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии опубликован на официальном портале республики.

Здание 1951-1952 годов постройки предложили включить в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения под названием «Дом жилой, в котором проживал председатель СНК Башкирской АССР (1940-1946) и первый секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б)-КПСС (1946-1953) Сабир Вагапов». Площадь здания составляет 1,41 тыс. кв. м.

Майя Иванова