В Иране ограничивают потребление воды из-за засухи и температур выше +50°С

Власти Ирана призвали жителей ограничить потребление воды в условиях продолжающейся засухи и аномальной жары. 23 июля объявлено выходным днем, чтобы люди могли оставаться дома и не выходить без крайней надобности на улицу, где температура воздуха в последние дни поднимается до +45°С. Об этом пишет The Guardian.

Эта неделя стала самой жаркой в Иране с начала года и даже самой жаркой в мире: в последние дни в отдельных районах страны фиксировались температуры от +50,3°С до +52,8°С. При этом в последние пять лет в Иране рекордно низкий уровень осадков, водохранилища практически пересохли, неэффективно работают электростанции и регулярно происходят перебои с электричеством. Уровень воды в водохранилище ГЭС на реке Кередж, снабжающей электричеством и водой округа столицы, упал до рекордно низкого уровня. По словам жителей Тегерана, с которыми удалось поговорить журналистам The Guardian, в некоторых районах ограничена подача воды в дома, иногда без воды приходится сидеть по 12 часов в сутки.

Власти Ирана уже начали переговоры с Туркменистаном, Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном о закупках воды у них.

Алена Миклашевская