В Самарской области суд рассмотрит дело по факту гибели главы сельского поселения Подвалье в ДТП

В Шигонский районный суд направлено уголовное дело в отношении водителя администрации сельского поселения Подвалье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21 апреля водитель в рабочее время управлял служебным автомобилем «Лада Гранта», «двигался по трассе Шигоны — Новодевичье в направлении села Шигоны. «Водитель превысил скорость, зацепил обочину дороги, не справился с управлением». В результате автомобиль неоднократно опрокинулся.

В момент ДТП в автомобиле был глава сельского поселения Подвалье, который скончался от полученных травм. Во время следствия водитель свою вину признал в полном объеме.

Руфия Кутляева